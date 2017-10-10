Националисты соберутся на большой марш в Киеве в честь УПА

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Украинские националисты 14 октября собираются провести совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве, сообщается на сайте "Правого сектора".

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В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" (бывший "Азов") и "ВО Свобода".

Марш начнется 14 октября в 16:00 в парке Шевченко.

"В этом году марш имеет особое значение, ведь 14 октября исполнится 75 лет со дня создания Украинской повстанческой армии", — поясняют националисты.

Напомним, 30 июня в Киеве состоялись мероприятия к 110-й годовщине со дня рождения командира УПА Романа Шухевича. В рамках мероприятия прошли выставка оружия и военной форменной одежды времен УПА, ярмарка и концерт.