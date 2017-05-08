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    Вторая мировая война: участники и потери

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (60)

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    Ежегодно в мире 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, в ходе которых чествуется память жертв Второй мировой войны. Подробнее об участниках и потерях в одной из самых кровопролитных войн в истории смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Вторая мировая война в цифрах

    Напомним, 8 мая 1945 года подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

    В Европе 8 и 9 мая проходят различные памятные мероприятия — торжественные собрания, встречи с ветеранами, смотры исторической военной техники, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.

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    Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

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