Белый дом: США должны быть мировым лидером

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. США должны быть мировым лидером — такое заявление сделала в четверг на брифинге заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.

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"Америка должна быть мировым лидером. Другие страны смотрят на нас ", — сказала она.

Сандерс отметила, что "мы всех предупредили, что у нас сильный президент, и он не позволит Северной Корее продолжить расти и выходить из-под контроля".

Ранее глава Командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас заявил, что США рассматривают отныне КНДР как глобальную, а не региональную угрозу.