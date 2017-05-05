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    Могерини: США теряют лидерство в решении мировых проблем

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    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюз имеет возможность занять позицию надежного и сильного партнера в решении крупных мировых проблем, в тех сферах, где Вашингтон теряет свое лидерство.
    Гала МИД ЕС Федерика Могерини. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. США теряют лидерство, Евросоюз же, напротив, становится надежным партнером в решении мировых проблем, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    Федерика Могерини не смогла сдержать слез во время заявления по терактам в Брюсселе
    Канал RT UK в Youtube
    Могерини расплакалась на пресс-конференции по терактам в Брюсселе

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    "Евросоюз имеет возможность занять позицию надежного и сильного партнера в решении крупных мировых проблем, в тех сферах, где Вашингтон теряет свое лидерство", — заявила она в пятницу на конференции в итальянской Флоренции.

    По словам Могерини, в ходе недавнего азиатского турне, по возвращении из которого она также посетила Москву, она слышала один и тот же сигнал о необходимости более тесного сотрудничества с Брюсселем не только в экономике и торговле, но и в плане безопасности и разрешения региональных кризисов — в Сирии, на Корейском полуострове, в Афганистане и Палестине.

    Отвечая на вопрос о "непредсказуемости" президента США Дональда Трампа, Могерини заявила, что "европейский путь состоит не в том, чтобы играть с провокациями".

    "Люди хотят работать с ЕС, не потому что они нас любят, а потому что они знают, чего от нас ожидать, а в этот геополитический момент предсказуемость становится добавленной стоимостью", — сказала глава европейской дипломатии.

    Ранее Могерини заявляла, что реформы в Украине в рамках реализации минских соглашений идут трудно.

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