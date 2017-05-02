Мировая пресса: волна первомайских протестов, встреча Трампа с Ким Чен Ыном

РИА Новости Украина

Мадуро созывает учредительное собрание. Мировые СМИ (Mundo, Pais, Guardian, New York Times, Deutsche Welle) сообщают о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания в стране, против чего решительно выступила оппозиция.

Мадуро заявил, что создал широкую президентскую комиссию, которая займется проведением созыва учредительного собрания. Как сообщила администрация президента Венесуэлы, комиссию возглавит министр образования Элиас Хауа, в ее состав войдут также среди прочих министр по вопросам коммун Аристобуло Истурис и глава МИД Делси Родригес, а также супруга Мадуро Силия Флорес. Будут избраны 200-250 членов учредительного собрания от народных масс.

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Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

"Его план был быстро отвергнут оппозицией как попытка избежать выборов", — пишет New York Times.

Критики призвали граждан "не подчиняться безумию" и описали происходящее как "конституционное мошенничество", пишут СМИ.

Первомайские протесты. Мировые СМИ не оставили без внимания протесты, которые произошли в различных странах первого мая. New York Times, Guardian, Los Angeles Times, Independent, Daily Mail, Washington Times пишут про "протесты от Франции до Индонезии". Газета New York Times отметила протесты в Турции, Германии, Южной Корее, Греции, Индонезии, Франции и Кении. Издание Guardian посвятило статью шести полицейским, пострадавшим в ходе парижских акций протеста.

"Около 150 человек, вооруженных коктейлями Молотова и камнями, ворвались в традиционное шествие", — пишет газета.

New York Times указывает, что в США "протестующие заняли улицы по всей стране".

"Первомайские протесты стали жестокими", — пишет Washington Times.

Трамп допускает встречу с лидером Северной Кореи. Крупнейшие СМИ (New York Times, Washington Post, Guardian, Huffington Post, Independent, Telegraph, Daily Mail) написали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает вероятность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Практически все из вышеперечисленных СМИ вынесли в заголовок фразу, что Трамп "почтет за честь" встретиться с Ким Чен Ыном.

Трамп и гражданская война в США. Многие международные СМИ (New York Times, Wasington Post, Los Angeles Times, Guardian, Daily Mail) обратили внимание на интервью американского президента Дональда Трампа, в котором он удивился, почему в ХIХ веке политики не смогли предотвратить самую кровавую в истории страны гражданскую войну.

В интервью газете Washington Examiner, опубликованном в понедельник, он сравнил себя с 7-м президентом США Эндрю Джексоном, который был у власти с 1829 по 1837 год, и сказал, что "если бы президент Эндрю Джексон правил страной чуть позже, то у нас не было бы никакой гражданской войны".

Газета в этой связи не без ехидства уточняет, что президент Джексон скончался в 1845 году "и, вероятнее всего, не смог бы высказать свое суждение непосредственно о гражданской войне". Она также напоминает, что Джексон был рабовладельцем и был убежденным сторонником единства США, которых все больше разъединяло отношение к рабству.

"Заявление Трампа вызвало крайнее недоверие и испуг в обсуждениях в сети", — пишет газета Guardian.

"Заметка для президента Трампа: Эндрю Джексона уже не было в живых во время гражданской войны", — пишет USA Today.

Los Angeles Times назвала вопросы Трампа "любопытством".

Любовь зла: брак агента ФБР и боевика ИГ. Многие СМИ сегодня также обратили свое внимание на историю переводчицы ФБР Даниэлы Грин, которая вместо участия в расследовании в отношении боевика террористической группировки "Исламское государство" уехала в Сирию и вышла за него замуж.

Газета New York Post пишет, что Грин солгала руководству о том, куда намерена направиться, и предупредила своего мужа Дениса Касперта о расследовании. Издание подчеркивает, что Грин было поручено расследовать дело Касперта в январе 2014 года, спустя примерно 3 года с момента начала ее работы в ФБР. Уже в июле девушка была готова отправиться к возлюбленному на Ближний Восток. По данным издания, в этом же месяце они, предположительно, поженились в Сирии.

На протяжении своего пребывания в САР девушка вела переписку с неизвестным лицом из США, в которой признавалась, что ее терзали сомнения о принятом решении.

"Я была слаба и не знала, как справляться с этим дальше. В этот раз я наделала много глупостей", — цитирует издание одно из электронных писем Грин.

Британская Independent, в свою очередь, подчеркивает, что через несколько недель Грин признала, что совершила ошибку, и вернулась в США, где ее арестовали. Грин согласилась сотрудничать с властями. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Летом прошлого года она вышла на свободу.

Газета пишет, что история девушки хранилась в тайне, чтобы обеспечить нормальный ход расследования. При этом, как отмечается, близкие девушки ничего не знали о ее романе и не подозревали, что она может "предать" ФБР.