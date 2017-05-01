Трамп резко закончил интервью после вопроса об Обаме

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп резко прервал интервью телеканалу CBS, когда ведущий спросил его о Бараке Обаме.

Трамп заявил в марте, что администрация предыдущего президента США прослушивала его телефоны. В своем микроблоге в Twitter он в связи с этим назвал Обаму "плохим (или больным) парнем".

Когда в конце интервью, вышедшем в эфир в понедельник, журналист попытался спросить президента о том его сообщении в Twitter, Трамп заявил: "Вы можете рассматривать это так, как вам угодно. Вы не должны спрашивать меня. У меня есть свое мнение, у вас свое".

"Но я хочу знать ваше мнение, вы президент США", — сказал телеведущий.

"Этого достаточно. Спасибо", — отреагировал президент.

Директор ФБР Джеймс Коми, через которого должна была вестись прослушка Трампа, заявил, что ему ничего о ней не известно. Но глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес объявил, что сотрудники Трампа действительно попали на пленки ФБР, хотя и в связи с другим расследованием, не относящимся непосредственно к Трампу.