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    Трамп резко закончил интервью после вопроса об Обаме

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    Когда журналист попытался спросить президента США о его сообщении в Twitter, в котором речь шла о Бараке Обаме, Дональд Трамп ответил, что "у меня есть свое мнение, а у вас свое".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп резко прервал интервью телеканалу CBS, когда ведущий спросил его о Бараке Обаме.

    Трамп заявил в марте, что администрация предыдущего президента США прослушивала его телефоны. В своем микроблоге в Twitter он в связи с этим назвал Обаму "плохим (или больным) парнем".

    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle
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    Когда в конце интервью, вышедшем в эфир в понедельник, журналист попытался спросить президента о том его сообщении в Twitter, Трамп заявил: "Вы можете рассматривать это так, как вам угодно. Вы не должны спрашивать меня. У меня есть свое мнение, у вас свое".

    "Но я хочу знать ваше мнение, вы президент США", — сказал телеведущий.

    "Этого достаточно. Спасибо", — отреагировал президент.

    Директор ФБР Джеймс Коми, через которого должна была вестись прослушка Трампа, заявил, что ему ничего о ней не известно. Но глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес объявил, что сотрудники Трампа действительно попали на пленки ФБР, хотя и в связи с другим расследованием, не относящимся непосредственно к Трампу.

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