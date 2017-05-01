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    Трамп обвинил Клинтон в "связях" с Россией

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    По словам президента США Дональда Трампа, муж Хиллари бывший президент США Билл Клинтон "выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку", но никто даже не говорит об этом.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обвинил свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией.

    Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа
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    Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа

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    "Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом", — сказал Трамп в интервью телекомпании CBS.

    Глава государства также задался вопросом, "почему Подеста и демократы не позволили ФБР изучить свои сервера". "Они наняли какую-то компанию, и кто-то сказал достаточно плохие вещи, что их сервера взломали. Но почему демократы не позволили ФБР (изучить сервера)? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили? И почему ФБР не жаловалось по этому поводу?" — сказал Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что история о связи предвыборной кампании президента США Дональда Трампа с Россией является вымыслом.

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