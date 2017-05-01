Трамп, пригласив главу Филиппин, застиг госдеп врасплох - СМИ

MANMAN DEJETO / AFP

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, пригласив коллегу из Филиппин Родриго Дутерте, подвергающегося критике со стороны правозащитных организаций, застиг госдеп врасплох, пишет издание New York Times.

Белый дом в своем заявлении охарактеризовал разговор двух президентов как "дружескую дискуссию", однако последовавшее приглашение Дутерте, которого обвиняют в принятии решений о "внесудебных расправах" на Филиппинах над людьми, связанных с наркотиками, оказалось неожиданным для госдепартамента и совета национальной безопасности США, пишет издание.

Газета отмечает, что теперь чиновники в администрации США готовятся к шквалу критики со стороны правозащитных организаций. Два официальных лица сообщили, что ожидают со стороны госдепа и Совета национальной безопасности возражений в закрытом формате по поводу приглашения президента Филиппин.

Правозащитники, в свою очередь, ставят под сомнение возможность выдачи Дутерте визы для визита в США, учитывая все обрушивающиеся на него обвинения в нарушении прав человека, не будь он главой государства, пишет издание.

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас в интервью телеканалу ABC на вопрос, является ли приглашение Дутерте сигналом к тому, что вопрос о правах человека не имеет значения во внешней политики Трампа, ответил: "Это не значит, что права человека не имеют значения".

Прибас подчеркнул, что встреча двух президентов необходима и важна для решения проблемы КНДР, поскольку США нуждаются во взаимодействии с как можно большим количеством партнеров в том регионе.

Избранный в мае прошлого года президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.