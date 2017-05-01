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    Трамп прозвал Ким Чен Ына "ловким парнем"

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (361)

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    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут позволить ситуации вокруг КНДР "развиваться так, как она развивалась многие годы".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын является "ловким парнем", так как удерживает власть в стране, несмотря на очень молодой возраст, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS.

    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Третий по счету запуск ракеты КНДР оказался пшиком

    "Он смог взять власть в свои руки в очень молодом возрасте. Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень", — сказал Трамп.

    Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не можем позволить ситуации (вокруг КНДР) развиваться так, как она развивалась многие годы".

    В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17. В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

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