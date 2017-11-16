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    Населенные пункты на юге Донбасса остались без света из-за обстрелов

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (192)

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    По данным представителя самопровозглашенной ДНР в СЦКК, без света остались жители сел Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское.
    Ситуация после обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 16 ноя — РИА Новости. Пять населенных пунктов на юге Донбасса обесточены из-за обстрела, сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Пять населенных пунктов Новоазовского района обесточены в результате обстрела ЛЭП на юге ДНР… Без света остались жители сел Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское", — сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

    Он утверждает, что обстрел велся со стороны ВСУ.

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    За последние несколько дней это уже третий случай, когда села на юге ДНР из-за обстрела остаются без электроснабжения.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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