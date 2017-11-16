Населенные пункты на юге Донбасса остались без света из-за обстрелов

ДОНБАСС, 16 ноя — РИА Новости. Пять населенных пунктов на юге Донбасса обесточены из-за обстрела, сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Пять населенных пунктов Новоазовского района обесточены в результате обстрела ЛЭП на юге ДНР… Без света остались жители сел Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское", — сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

Он утверждает, что обстрел велся со стороны ВСУ.

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За последние несколько дней это уже третий случай, когда села на юге ДНР из-за обстрела остаются без электроснабжения.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.