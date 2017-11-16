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    Возле школы в Донбассе нашли корпус гранаты, детей эвакуировали

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    По данным полиции, в четверг поступило сообщение от директора школы о том, что один из сотрудников учебного заведения нашел предмет, похожий на гранату.
    Корпус гранаты Ф-1 нашли у школы в Донбассе
    ГУНП в Донецкой области

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Корпус гранаты Ф-1 нашли у здания школы в Кременце Донецкой области, детей эвакуировали, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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    Пресс-служба Днепропетровской области
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    По данным полиции, в четверг поступило сообщение от директора школы о том, что один из сотрудников учебного заведения нашел предмет, похожий на гранату. На место выехали сотрудники полиции и эксперты.

    "Правоохранители обнаружили корпус гранаты Ф-1, который находился на земле возле школы. Директор, которая сообщила на "102", сразу остановила обучение и распустила детей по домам", — говорится в сообщении полиции.

    Отмечается, что найденный предмет не предоставлял угрозы для окружающих.

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    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.

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