Стал известен новый размер взяток за отмазку от призыва

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Черновцах задержан заместитель военного комиссара Черновицкого городского военного комиссариата, который брал взятки за освобождение от воинского призыва.

Факт взяточничества был установлен военной прокуратурой Черновицкого гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Черновицкой области.

"Денежные средства в размере 2 тыс долларов США предназначались за решение вопроса о непризову двух граждан на срочную военную службу", — говорится в сообщении прокуратуры.

Полученная военкомом взятка обнаружена и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления по статье "получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством".

Ранее в центре Львова были проведены облавы на юношей призывного возраста. Власти региона поддержали действия военкомов. В одном из клубов охрана не пустила полицию и военных.