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    Стал известен новый размер взяток за отмазку от призыва

    (обновлено: )6610
    Заместитель военного комиссара Черновицкого городского военного комиссариата брал по 1 тысяче долларов с призывника.
    Взятка военкома в Черновцах
    Фото Генпрокуратуры

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Черновцах задержан заместитель военного комиссара Черновицкого городского военного комиссариата, который брал взятки за освобождение от воинского призыва.

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    Факт взяточничества был установлен военной прокуратурой Черновицкого гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Черновицкой области.

    "Денежные средства в размере 2 тыс долларов США предназначались за решение вопроса о непризову двух граждан на срочную военную службу", — говорится в сообщении прокуратуры.

    Полученная военкомом взятка обнаружена и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

    В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления по статье "получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством".

    Ранее в центре Львова были проведены облавы на юношей призывного возраста. Власти региона поддержали действия военкомов. В одном из клубов охрана не пустила полицию и военных.

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