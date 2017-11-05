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    Общество

    Власти Львовской области поддержали облавы на призывников в ночных клубах

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    По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
    Облава на призывников во Львове
    press.coop-ua.org

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка не видит нарушений в действиях военных и полицейских, которые в центре Львова провели рейд с целью выявления юношей-уклонистов от службы в ВСУ, заявил глава облгосадминистрации в эфире Львов-ТВ, передает местное издание "Варианты".

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    Олег Синютка заметил, что ему не нравится слово "облава", которое использовали некоторые пользователи соцсетей и издания для описания того, что произошло. Он считает, что военные и полиция должны сделать такие акции публичными, максимально их освещать и привлечь к участию в рейдах журналистов.

    Председатель Львовской ОГА убежден, что в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.

    "Необходимо сначала выполнить свой долг и отслужить в армии, а потом развлекаться в клубах", — считает Синютка.

    Украинская правда
    Председатель Львовской ОГА Олег Синютка

    Напомним, во Львове ночью на субботу устроили "облаву" на парней призывного возраста. Позднее сообщалось, что охрана не впустила в ночной клуб во Львове полицейских и военных, устроивших облаву на призывников.

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