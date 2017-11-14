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    Взрывы в Калиновке: жители получат 630 тысяч на всех

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    Взрывы под Винницей: расследование (150)

    (обновлено: )12010
    На ремонт зданий в селе Павловка Винницкая облгосадминистрация выделяет 633 тысячи гривен. Для получения компенсации надо пройти бюрократическую процедуру.
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Винницкая облгосадминистрация выделила 633 тысяч гривен для жителей села, пострадавшего при взрывах боеприпасов в Калиновке.

    Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

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    В селе Павловка 157 жильцов получат выплаты на возмещение ущерба. Деньги придут им через отделения Укрпочты.

    Калиновская райгосадминистрация уже заключали с производителями и поставщиками окон соглашения на приобретение и монтаж металлопластиковых конструкций для жилых зданий в Павловке.

    В настоящее время таких соглашений заключено с пятью производителями и поставщиками окон.

    Уже оплачена установка окон в 97 домах Павловки.

    Для получения возмещения жителям села придется подать заявление, доказать затраты чеками, приложить акты обследования дома и копии своего паспорта.

    На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое.

    На взорвавшихся складах хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

    Стоимость уничтоженных при пожаре в Калиновке боеприпасов может составлять от 400 до 600 миллионов долларов.
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