Взрывы в Калиновке: жители получат 630 тысяч на всех

kmu.gov.ua

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Винницкая облгосадминистрация выделила 633 тысяч гривен для жителей села, пострадавшего при взрывах боеприпасов в Калиновке.

Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

В селе Павловка 157 жильцов получат выплаты на возмещение ущерба. Деньги придут им через отделения Укрпочты.

Калиновская райгосадминистрация уже заключали с производителями и поставщиками окон соглашения на приобретение и монтаж металлопластиковых конструкций для жилых зданий в Павловке.

В настоящее время таких соглашений заключено с пятью производителями и поставщиками окон.

Уже оплачена установка окон в 97 домах Павловки.

Для получения возмещения жителям села придется подать заявление, доказать затраты чеками, приложить акты обследования дома и копии своего паспорта.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое.

На взорвавшихся складах хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".