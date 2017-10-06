Золотарев: взрывы в Калиновке обострили борьбу во власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

На заседании 4 октября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривал ситуацию со взрывами на военных складах. Речь шла о пожаре со взрывами на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области, использовании средств на усиление безопасности арсеналов после ЧП в Балаклее.

По результатам совещания народные депутаты решили обратиться к президенту Петру Порошенко – требуют уволить начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Главе государства также предлагают проверить, способен ли Генштаб выполнять свои обязанности по охране военных складов.

Примечательно, что на заседании комитета директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что взрывы начались непосредственно в помещении склада. Это фактически отметает прежние версии властей о "диверсии РФ", "беспилотных и космических аппаратах" над Калиновкой.

В любом случае, в ситуации со взрывами в Калиновке в лучше случае найдут стрелочника, козла отпущения.

Читайте также: Эксперт: взрывы в Калиновке больно ударят по имиджу Порошенко

"Что-то, а такое понятие как "ответственность" – не только политическая, но и элементарно моральная, человеческая ответственность за свои действия – это чувство абсолютно не свойственное нынешней власти. Соответственно, гораздо проще искать "руку Кремля", "руку Путина", которая дотянулась до всех складов, фантазировать про космические аппараты – Муженко заявил, что они появлялись над Калиновкой… Нежели признаться в собственной безалаберности, коррупции и некомпетентности и неспособности управлять", – заявил РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

Он напомнил, что в результате взрывов на воздух ушло более тысячи вагонов боеприпасов – "количество превышает количество того, что было израсходовано за 3 года боевых действий в Донбассе".

"Понятно, что в этой ситуации кто-то должен ответить. Ответят, как всегда, стрелочники. Уже были попытки разыграть эту карту во внутривидовой борьбе – мы видели наезды "Народного фронта" на Муженко, но Порошенко, который прекрасно понимает, что сдать эти фигуру может оказаться для него чреватым, поскольку эта внутривидовая борьба обостряется. Именно поэтому, в силу политической целесообразности, никто, скорее всего, кто должен ответить… Потому что в любой другой стране за такую серию взрывов на складах, по злому ли умыслу или разгильдяйству, ответил бы министр обороны и начальник Генштаба – лицо, которое отвечает за обеспечение вооруженных сил всем необходимым. По логике вещей так и должно было произойти – но это не об Украине", – сообщил политолог.

А призывы со стороны членов "Народного фронта" уволить Муженко он назвал "внутривидовой борьбой".

"Это не проявление принципиальной позиции, не стремление вывести на чистую воду. Это проявление внутривидовой борьбы, политической конкуренции внутри картельной партии власти", – подытожил Золотарев.