Ущерб от уничтоженных в Калиновке снарядов может превысить $600 млн - СМИ

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Стоимость уничтоженных при пожаре на арсенале в Калиновке под Винницей боеприпасов может составлять от 400 до 600 миллионов долларов. Такую оценку в своей статье для ZN.UA приводит журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Бутусов отмечает, что согласно заявлению секретаря комитета ВР по обороне, члена государственной комиссии по экспортному контролю вооружений Ивана Винника, ущерб от потери боеприпасов составляет не менее $800 млн.

"Как можно проверить эту цифру? По данным источников ZN.UA, стоимость одной тысячи тонн старых советских боеприпасов 3–4 категории, требующих ремонта и переснаряжения, на мировом рынке вооружений составляет от 15 до 30 млн долл. — по самым минимальным оценкам", — говорится в статье.

Бутусов подчеркивает, что Украина даже во время войны осуществляет экспорт таких боеприпасов для пополнения военного бюджета.

"Если взять их стоимость по минимальным расценкам, то 27 тыс. тонн, заявленных Минобороны, — это не менее 400 млн долл. Неофициальные оценки ущерба в 40 тыс. тонн означают, что стоимость потерянных боеприпасов (без учета разрушений инфраструктуры военной базы и прилегающих территорий) составляет не менее 600 млн долл", — указывает эксперт.

По данным Бутусова, гораздо печальнее картина складывается в том случае, если считать ущерб по-другому — с учетом того, сколько Украине будет стоить закупка новых боеприпасов на мировом рынке. Поставщиков таких боеприпасов не много, и прежде всего – это РФ, с которой Киев оружием не торгует. Если закупать снаряды у прочих, поставщиков, цена на аналогичную колоссальную партию снарядов была бы на порядок выше.

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"Много это или мало — ущерб в 600 млн долл.? Это более 25% общего бюджета Минобороны на 2017-й год", — подчеркивает эксперт.

Отмечается также, что основные потери на складе в Калиновке составляют 125 мм танковые снаряды, 122 мм реактивные снаряды РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм гаубичные снаряды, 82 и 120 мм мины для минометов. Уничтожены сотни тысяч снарядов этих типов — одни из самых востребованных в армии. Снаряды эти уничтожать никто не планировал, они были либо в готовом к применению состоянии, либо подлежали ремонту.

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Ранее в ГСЧС сообщили, что одиночные взрывы на складе близ Калиновки будут продолжаться еще несколько суток, однако они не представляют опасности для населения.