КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В Калиновском районе Винницкой области во вторник, 10 октября, столкнулись БТР и автомобиль Peugeot, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.

Как отмечается, пострадавший водитель легкового автомобиля доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы, угрозы его жизни нет.

Предварительно следствием установлено, что водитель БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу Житомир — Могилев-Подольский, не предоставил преимущество в движении автомобилю Peugeot Expert.

Украинская правда Под Калиновкой БТР протаранил легковой автомобиль

Следственным отделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок или без такового.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".