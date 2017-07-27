Порошенко о новом беспилотном БТР: способен создать эффект "Града"

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинский беспилотный БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания, а украинская армия с каждым днем становится сильнее.

"Беспилотный БТР "Фантом-2": мощный и эффективный. Способен создать эффект "Града" на поле боя и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в четверг.

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Он также сообщил, что во время испытаний прошел проверку противотанковый комплекс "Стунга-П" и легкий переносной ракетный комплекс "Корсар".

Напомним, "Укроборонпром" провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80, от ГАХК "Артем".