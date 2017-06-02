Нацгвардия получила очередную партию современных БТР

Скриншот

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Киевский бронетанковый завод передал Нацгвардии новую партию БТР-3ДА, сообщается в пятницу на сайте ГК "Укроборонпром".

Смотрите также: Испытания украинских БТР-4М для морпехов в Индонезии

"Киевский бронетанковый завод, входящий в состав "Укроборонпрома", провел успешные испытания новой партии БТР-3ДА, которые были изготовлены в рамках государственного оборонного заказа для Национальной гвардии Украины. По результатам приемо-сдаточных испытаний, в соответствии с решением специальной комиссии из представителей заказчика, партия БТР-3ДА была передана в состав Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

По данным концерна, испытания были проведены в присутствии представителей заказчика на одном из военных полигонов Киевской области, каждая боевая машина прошла проверку работы всех систем в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документации.

Численность партии не уточняется.

Смотрите также: Соревнования бойцов Нацгвардии на БТР

По данным концерна, БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М", который оснащен 30-миллиметров автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту. Кроме того, боевой модуль "Штурм-М" оснащен 7,62-миллиметровым пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения "Барьер", который обеспечивает бронепробиваемость не менее 800 мм, не учитывая динамическую защиту, на расстоянии до 5 километров. Это позволяет экипажу БТР-3ДА уничтожать любую бронетехнику противника, отмечает концерн.

Ранее в СМИ сообщалось, что Таиланд отказался от украинских БТР.