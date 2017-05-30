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30.05.201719:03
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    Фотоленты

    Соревнования бойцов Нацгвардии на БТР

    (обновлено: )78
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Пресс-служба Национальной гвардии Украины
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Пресс-служба Национальной гвардии Украины
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Пресс-служба Национальной гвардии Украины
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Пресс-служба Национальной гвардии Украины
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Пресс-служба Национальной гвардии Украины
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Пресс-служба Национальной гвардии Украины
    Нацгвардия провела соревнования на БТРах
    Пресс-служба Национальной гвардии Украины

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    Под Харьковом на военном полигоне прошли соревнования воинских частей Восточного оперативно-территориального объединения на лучший экипаж бронетранспортера, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

    Соревнования проводились в два этапа. Сначала экипажи выполняли нормативы и водили бронетранспортеры БТР-4Е. Потом выполняли практические стрельбы и метали ручные гранаты РГД-5.

    Ранее сообщалось, что украинские и молдавские спецслужбы провели совместные антитеррористические учения в Одесской области на юге Украины и на территории Молдавии.

    Смотрите также: "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

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