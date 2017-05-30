Соревнования бойцов Нацгвардии на БТР

Под Харьковом на военном полигоне прошли соревнования воинских частей Восточного оперативно-территориального объединения на лучший экипаж бронетранспортера, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Соревнования проводились в два этапа. Сначала экипажи выполняли нормативы и водили бронетранспортеры БТР-4Е. Потом выполняли практические стрельбы и метали ручные гранаты РГД-5.

Ранее сообщалось, что украинские и молдавские спецслужбы провели совместные антитеррористические учения в Одесской области на юге Украины и на территории Молдавии.

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