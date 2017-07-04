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    Фотоленты

    БТРы и беспилотники. Украина показала НАТО свои передовые разработки

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (262)

    (обновлено: )17702
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Модель транспортного самолета АН-178 на выставке разработок ГК "Укроборонпром" в здании ВРУ
    УНИАН
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Беспилотники на выставке разработок ГК "Укроборонпром" в здании ВРУ
    УНИАН
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Образцы бронетехники на выставке разработок ГК "Укроборонпром" в здании ВРУ
    УНИАН
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    Беспилотник на выставке разработок ГК "Укроборонпром" в здании ВРУ
    УНИАН

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    "Укроборонпром" продемонстрировал в понедельник передовые достижения оборонно-промышленного комплекса Украины в стенах Верховной Рады в рамках празднования 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, сообщает пресс-служба госпредприятия.

    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг у Кабмина: сотрудники предприятия "Укроборонпрома" требуют зарплату

    "Уже через неделю, 10 июля, в Киев с делегацией прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг. У нас предусмотрена с ним встреча, на которой мы будем говорить о перспективах членства Украины в Альянсе", — заявил председатель парламента Андрей Парубий.

    "Сегодняшняя Украина знает, чего она хочет и где ее место. Впереди долгая дорога, но Украина находится на правильном пути и движется очень быстро. Парламентская Ассамблея НАТО решительно будет делать все возможное, чтобы поддержать Украину", — подчеркнул председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле.

    Кроме беспилотного БТР "Фантом", который, по словам госпредприятия, "традиционно привлекает большое внимание иностранных и отечественных специалистов", представители НАТО ознакомились с тяжелым мультироторным беспилотником "Командор", который может применяться как летающая огневая точка с высокоточным вооружением.

    Также в рамках празднования годовщины подписания хартии, в стенах Верховной Рады Украины побывали курсанты военных вузов. Специалисты "Укроборонпрома" подробно рассказали будущим офицерам о передовых образцах вооружения, которые поступают в украинской армии, а также о перспективных, по ожиданиям "Укроборонпрома", разработках.

    Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с частными оборонными предприятиями страны.

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