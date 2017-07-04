БТРы и беспилотники. Украина показала НАТО свои передовые разработки

"Укроборонпром" продемонстрировал в понедельник передовые достижения оборонно-промышленного комплекса Украины в стенах Верховной Рады в рамках празднования 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Уже через неделю, 10 июля, в Киев с делегацией прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг. У нас предусмотрена с ним встреча, на которой мы будем говорить о перспективах членства Украины в Альянсе", — заявил председатель парламента Андрей Парубий.

"Сегодняшняя Украина знает, чего она хочет и где ее место. Впереди долгая дорога, но Украина находится на правильном пути и движется очень быстро. Парламентская Ассамблея НАТО решительно будет делать все возможное, чтобы поддержать Украину", — подчеркнул председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле.

Кроме беспилотного БТР "Фантом", который, по словам госпредприятия, "традиционно привлекает большое внимание иностранных и отечественных специалистов", представители НАТО ознакомились с тяжелым мультироторным беспилотником "Командор", который может применяться как летающая огневая точка с высокоточным вооружением.

Также в рамках празднования годовщины подписания хартии, в стенах Верховной Рады Украины побывали курсанты военных вузов. Специалисты "Укроборонпрома" подробно рассказали будущим офицерам о передовых образцах вооружения, которые поступают в украинской армии, а также о перспективных, по ожиданиям "Укроборонпрома", разработках.

Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с частными оборонными предприятиями страны.