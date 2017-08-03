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    Cиловики обвинили ополченцев в обстрелах из БТР

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (86)

    (обновлено: )5401
    По информации пресс-центра АТО, на мариупольском направлении обстрелы велись по населенным пунктам Водяное, Лебединское, Широкино и Павлополь из минометов, гранатометов, БТР, артиллерии и стрелкового оружия.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по их позициям, сообщает пресс-центр АТО в Facebook

    Разрушения в Донбассе после обстрелов. Архивное фото
    Украинское фото
    Deutsche Welle: конфликт на Донбассе. Как избавиться от иллюзий?

    По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы 30 раз открывали огонь. "В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", — отмечается в сообщении.

    По утверждениям военных, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Водяное, Лебединское, Широкино и Павлополь из минометов, гранатометов, БТР, артиллерии и стрелкового оружия.

    На Донецком направлении, по сообщению силовиков, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевке. На Луганском направлении ополченцы обстреляли из минометов и гранатометов Крымское, Троицкое, Катериновку. Новоалександровку и Новозванивци, сообщили в пресс-центре.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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