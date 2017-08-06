Возле Ровно БТР столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие

Макс Черенков

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека. Об этом говорится в сообщении местного издания "Рівне Вечірнє".

Фото со страницы Rus Lan в Facebook В Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом

"Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом "Фольксваген" из Беларуси, водитель которого ехал на базар в Ровно чтобы приобрести вещи для детей-школьников", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Экс-депутат Партии регионов разбилась в ДТП: кадры из жизни Ирины Бережной

Как отмечается, в результате ДТП пострадали трое людей, находившихся в салоне автобуса, военные и водитель микроавтобуса не пострадали. По сообщению местной полиции, происшествие будет расследовать военная прокуратура.

РИА Новости Статистика смертности: АТО, ж/д, ДТП. Инфографика

Напомним, в Киеве в июле произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов.