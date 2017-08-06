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    Происшествия

    Возле Ровно БТР столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие

    (обновлено: )24
    Как сообщается, в результате ДТП пострадали трое людей, находившихся в салоне автобуса, военные и водитель микроавтобуса не пострадали. Происшествие будет расследовать военная прокуратура.
    В Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом
    Макс Черенков

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека. Об этом говорится в сообщении местного издания "Рівне Вечірнє".

    Фото со страницы Rus Lan в Facebook
    В Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом

    "Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом "Фольксваген" из Беларуси, водитель которого ехал на базар в Ровно чтобы приобрести вещи для детей-школьников", — говорится в сообщении.

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    Как отмечается, в результате ДТП пострадали трое людей, находившихся в салоне автобуса, военные и водитель микроавтобуса не пострадали. По сообщению местной полиции, происшествие будет расследовать военная прокуратура.

    РИА Новости
    Статистика смертности: АТО, ж/д, ДТП. Инфографика

    Напомним, в Киеве в июле произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов.

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