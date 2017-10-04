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    У Калиновки найдены около тысячи взрывоопасных предметов

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    Взрывы под Винницей: расследование (133)

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    В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7:00 утра 4 октября в Винницкой области не наблюдают открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада.
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    ГСЧС

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Вблизи Калиновки Винницкой области пиротехники обнаружили 998 взрывоопасных предметов, сообщает ГСЧС.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала — 998 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

    По состоянию на 7:00 утра 4 октября не наблюдают открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада.

    Пиротехниками проинспектированы 18,3 тыс. га территории с 30, 4 тыс. га на наличие боеприпасов и другой опасной взрывчатки.

    Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    Как сообщили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). Однако остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от Калиновки.

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