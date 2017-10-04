У Калиновки найдены около тысячи взрывоопасных предметов

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Вблизи Калиновки Винницкой области пиротехники обнаружили 998 взрывоопасных предметов, сообщает ГСЧС.

"В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала — 998 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 4 октября не наблюдают открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада.

Пиротехниками проинспектированы 18,3 тыс. га территории с 30, 4 тыс. га на наличие боеприпасов и другой опасной взрывчатки.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

Как сообщили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). Однако остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от Калиновки.