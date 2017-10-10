Взрывы под Винницей. Над Калиновкой возобновлены полеты

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РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев: взрывы в Калиновке обострили борьбу во власти Движение воздушного транспорта восстановлено над Калиновкой в Винницкой области, где детонировали боеприпасы на военном арсенале, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены два пожарных танка, две инженерные машины разграждения МО Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".