ГСЧС сообщила об отсутствии очагов горения и взрывов в Калиновке

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КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории военного арсенала в Винницкой области на утро четверга не наблюдается, сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 5 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", — говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по ЧС, специалисты проводят очистку местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

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На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".