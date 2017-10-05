наверх
05.10.201709:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ГСЧС сообщила об отсутствии очагов горения и взрывов в Калиновке

    Тема:

    Взрывы под Винницей: расследование (138)

    3
    По данным пресс-центра Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, специалисты проводят очистку местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории военного арсенала в Винницкой области на утро четверга не наблюдается, сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Очень богатая страна. Калиновка, Балаклея - взрывов на миллиард

    "По состоянию на 7.00 5 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", — говорится в сообщении.

    По данным Госслужбы по ЧС, специалисты проводят очистку местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

    Читайте также: После Калиновки. Начальник Генштаба – под "крышей" Порошенко

    На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Флаг Испании
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?