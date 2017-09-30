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    Калиновка после взрывов. В дома вернули свет и воду

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    Взрывы под Винницей: расследование (121)

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    По данным оборонного ведомства Украины, жилые дома в районе Калиновки были минимально повреждены. В домах восстановлено электроснабжение и центральное водоснабжение, заменены или отремонтированы окна.
    Ситуация в школе Павловки возле Калиновки Винницкой области
    vinnitsa.info

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Большинство жителей в районе пожара военного склада в Винницкой области вернулись домой, их жилые дома были минимально повреждены, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
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    Вечером 26 сентября на складах в Калиновке взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители начали возвращаться домой. На утро субботы на складе наблюдаются одиночные взрывы.

    "На сегодня подавляющее большинство жителей военного городка на территории арсенала вблизи Калиновки вернулись в свои дома. В домах восстановлено электроснабжение и центральное водоснабжение, заменены или отремонтированы окна", — говорится в сообщении.

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    По данным министерства, специалисты предприятия "Винницагаз" проводят обследование наружных газовых сетей и осуществляют поквартирный обход, поэтому в ближайшее время будет восстановлено и газоснабжение.

    "В целом жилой фонд военного городка получил минимальные повреждения в результате чрезвычайной ситуации на арсенале", — говорится в сообщении.

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