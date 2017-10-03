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    Аналитика и комментарии

    Очень богатая страна. Калиновка, Балаклея - взрывов на миллиард

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    Взрывы под Винницей: расследование (131)

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    Пожар в Калиновке стал третим в 2017 году и нанес сокрушительный удар по боеспособности страны. В Раде посчитали: за два года общая сумма ущерба от взрывов - более $1 млрд, около трети оборонного бюджета, которые потеряли ВСУ. И это лишь цифры официальные.
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    С начала года пожар на крупнейшем военном складе в Калиновке стал третим по счету и нанес сокрушительный удар по боеспособности страны. Однако, похоже, власти не спешат делать выводы, снимая с себя ответственность за случившееся.

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    По подсчетам экспертов, ущерб от пожара превышает весь объем поставок снарядов и мин из арсенала за четыре года войны.

    Цифры шокируют

    Спустя неделю после пожара в Калиновке, в парламенте решили посчитать общий ущерб Украины от взрывов на военных складах. Цифры шокируют, и это при том, что это лишь официальные данные.

    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
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    В понедельник глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил, что общая сумма ущерба от взрывов на военных складах за последние два года составляет более $1 миллиарда.

    "Первым вопросом в среду на 15.00 на заседании нашего комитета будет ситуация с хранением боеприпасов и анализ того, что произошло за последние 2 года… Еще раз хочу подтвердить, что общая сумма убытков от этих подрывов составила намного больше одного миллиарда долларов США", — заявил Пашинский.

    При этом ранее журналист и военный эксперт Юрий Бутусов писал в статье для ZN.UA, что лишь в Калиновке ущерб от уничтоженных при пожаре снарядов может превышать $600 млн.

    А нардеп БПП Иван Винник и вовсе заявлял, что государство понесло убытки на сумму около $800 млн. "При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", — говорил он.

    Три склада за год

    Следует отметить, что с начала 2017 года в Украине горит уже третий крупнейший военный склад, но власти, похоже, не спешат делать выводы.

    ГСЧС
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    Ранее 22 сентября под Мариуполем на складах боеприпасов прогремели два взрыва. А 23 марта 2017 года произошел масштабный пожар на складах в Балаклее Харьковской области.

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    Примечательно, что оценивая ущерб от предыдущих взрывов власти тоже называли цифру в $1 млрд.

    Анатолий Матиос о ситуации в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Матиос о ходе расследования взрывов в Балаклее

    Так, в апреле 2017 года Пашинский заявлял, что в результате пожара на арсенале в Балаклее, Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов. 

    "В чем трагедия в Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов  небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на один миллиард долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе это позволить", – говорил нардеп.

    По материалам из открытых источников интернет

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