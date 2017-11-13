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    Под Бахмутом женщина подорвалась на растяжке, когда пасла коров

    (обновлено: )13704
    В полиции сообщили, что потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров, 54-летняя женщина госпитализирована.
    Мины в зоне АТО
    Informator.lg.ua

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Женщина подорвалась на растяжке в поле в Бахмутском районе Донецкой области в понедельник, ее госпитализировали, сообщает на сайте областного управления полиции Украины.

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    "По предварительной информации, потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров. Сейчас 54-летнюю пострадавшую госпитализировали", — говорится в сообщении.

    В результате взрыва женщина получила травму ноги.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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