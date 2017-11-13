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    Происшествия

    При аварии под Житомиром автобус забросило на дерево: погибли двое

    (обновлено: )17802
    Микроавтобус выбросило в кювет, где он перевернулся и повис на деревьях. Спасателям пришлось доставать водителя и пассажирок при помощи гидравлических инструментов.
    Авария микроавтобуса под Житомиром
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Житомирской области при аварии погибли две женщины, сообщает в понедельник Госслужба ЧС Украины.

    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru
    ДТП с поездом и автобусом в России: на месте смертельного инцидента

    Авария произошла 12 ноября на 13 км автодороги Новоград-Волынский — Полонное.

    При расследовании причин ДТП выяснилось, что вблизи села Рогачев микроавтобус Mercedes съехал в кювет и, ударившись в дерево, перевернулся на бок.

    В момент аварии в салонее находилось четыре человека. До прибытия спасателей одному пассажиру, который получил незначительные травмы, помогли выбраться из машины очевидцы происшествия.

    От удара еще двое пассажирок и водитель микроавтобуса оказались зажатыми конструкциями. При помощи гидравлических инструментов спасатели разжали корпус автомобиля со стороны удара. Сначала они достали водителя, а потом двух женщин. Выяснилось, что пассажирки погибли на месте происшествия.

    Пострадавших госпитализировали в Барановскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что в Словакии около полуночи 11 ноября произошла авария, при которой столкнулись два автомобиля с украинской регистрацией.

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