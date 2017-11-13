При аварии под Житомиром автобус забросило на дерево: погибли двое

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Житомирской области при аварии погибли две женщины, сообщает в понедельник Госслужба ЧС Украины.

Авария произошла 12 ноября на 13 км автодороги Новоград-Волынский — Полонное.

При расследовании причин ДТП выяснилось, что вблизи села Рогачев микроавтобус Mercedes съехал в кювет и, ударившись в дерево, перевернулся на бок.

В момент аварии в салонее находилось четыре человека. До прибытия спасателей одному пассажиру, который получил незначительные травмы, помогли выбраться из машины очевидцы происшествия.

От удара еще двое пассажирок и водитель микроавтобуса оказались зажатыми конструкциями. При помощи гидравлических инструментов спасатели разжали корпус автомобиля со стороны удара. Сначала они достали водителя, а потом двух женщин. Выяснилось, что пассажирки погибли на месте происшествия.

Пострадавших госпитализировали в Барановскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Словакии около полуночи 11 ноября произошла авария, при которой столкнулись два автомобиля с украинской регистрацией.