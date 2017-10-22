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    Россия

    В РФ автобус с детской хоккейной командой врезался в микроавтобус и грузовик

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    По информации МВД РФ, в субботу на 187-м километре автодороги "Холмогоры" автобус Neoplan совершил столкновение с движущимся впереди микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и затем совершил столкновение с грузовой автомашиной с полуприцепом Hyundai.
    Скорая помощь в РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 окт – РИА Новости Украина. Автобус с детьми попал в ДТП в Ярославской области вечером в субботу, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД. Источник в силовых структурах регионах уточнил РИА Новости, что пассажиры автобуса – юные игроки ярославской хоккейной команды "Локомотив".

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    "(В субботу) 21 октября в 19.20 на 187-м километре федеральной автодороги "Холмогоры" в Ростовском районе автобус Neoplan под управлением мужчины 1976 года рождения совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и затем совершил столкновение с грузовой автомашиной с полуприцепом Hyundai", — рассказала собеседница.

    Она уточнила, что в автобусе находились 28 человек. "Среди них 21 ребенок. В результате ДТП никто не пострадал, водителю Hyundai оказана медицинская помощь на месте", — сказала представитель ведомства.

    По ее словам, дети ехали из Москвы в Ярославль, и после ДТП их развезли по домам на другом автобусе.

    Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что пассажиры автобуса – юные игроки ярославской хоккейной команды "Локомотив".

    Напомним, ранее в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". СК России ранее сообщал, что погибли 16 человек, в том числе один ребенок, в реанимации находились четыре человека, двое из них – дети.

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