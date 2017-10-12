Автобус со сборной Украины по самбо перевернулся на Закарпатье

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В среду вечером, 11 октября, автобус, в котором ехала сборная Украины по самбо, перевернулся на скользкой дороге в 17 км от населенного пункта Воловец Закарпатской области, сообщает "Страна".

Страна ДТП с автобусом сборной Украины по самбо

В автобусе находились порядка 40 молодых борцов и тренерский штаб. Спортсмены ехали в Сербию, где в городе Нови-Сад с 13 по 15 октября 2017 пройдет первенство мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Страна ДТП с автобусом сборной Украины по самбо

Авария произошла на повороте. Автобус стало заносить и перевернуло на правый бок, после чего вылетел в кювет.

Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть транспорта. Пострадали 5 спортсменов, им была была оказана медпомощь на месте.

Происшествие также прокомментировала родственница одного из спортсменов Анна Копытко. По ее словам, ДТП произошло вечером, когда многие из молодых спортсменов уже спали.

"На повороте автобус вылетел в кювет. В таких авариях абсолютно безопасных мест нет. Некоторые спортсмены получили ушибы, ссадины и шок. Чудом обошлось без жертв", — написал она на своей странице в Facebook.

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