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    В Словакии разбился автобус с заробитчанами

    (обновлено: )6910
    При аварии в словацком районе Прешовский край в аварию попал микроавтобус, на котором жители Закарпатья возвращались домой с заработков в Чехии.
    Украинский автобус с заробитчанами разбился в Словакии
    Фото "Мукачево.net!"

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Словакии около полуночи 11 ноября произошла авария, при которой столкнулись два автомобиля с украинской регистрацией.

    ДТП произошло в районе Нижнего Грабовца (Словакия, Прешовский край): на трассе столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.

    Mukachevo.net передает, что в микроавтобусе один человек погиб и трое тяжело травмированы, в том числе водитель. Раненые доставлены в больницу в Вранове и Гуменном.

    Водитель и пассажир украинского грузовика не пострадали.

    Фото "Мукачево.net"
    Авария грузовика и автобуса с заробитчанами в Словакии

    Как установила словацкая полиция, украинцы возвращались домой в Закарпатье с работы в Чехии. Грузовой автомобиль двигался во встречном направлении и перевозил электромеханическое оборудование.

    Сообщается, что у водителя грузовика обнаружили алкоголь в крови.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в этом году в стране произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 19 тысяч аварий с пострадавшими.

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