В Словакии разбился автобус с заробитчанами

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Словакии около полуночи 11 ноября произошла авария, при которой столкнулись два автомобиля с украинской регистрацией.

ДТП произошло в районе Нижнего Грабовца (Словакия, Прешовский край): на трассе столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.

Mukachevo.net передает, что в микроавтобусе один человек погиб и трое тяжело травмированы, в том числе водитель. Раненые доставлены в больницу в Вранове и Гуменном.

Водитель и пассажир украинского грузовика не пострадали.

Фото "Мукачево.net" Авария грузовика и автобуса с заробитчанами в Словакии

Как установила словацкая полиция, украинцы возвращались домой в Закарпатье с работы в Чехии. Грузовой автомобиль двигался во встречном направлении и перевозил электромеханическое оборудование.

Сообщается, что у водителя грузовика обнаружили алкоголь в крови.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в этом году в стране произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 19 тысяч аварий с пострадавшими.