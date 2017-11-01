В Сумской области бензовоз столкнулся со школьным автобусом

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Возле села Голинка Сумской области бензовоз столкнулся со школьным автобусом, трое детей пострадали, сообщает ТСН.ua.

В "Газели" находились 11 детей в возрасте от трех до 12 лет, трое из них получили ушибы. После обследования детей отпустили домой, тогда как водителя школьного микроавтобуса госпитализировали с переломом ребер. Водитель бензовоза не пострадал.

В полиции уверены, что именно невнимательность водителя бензовоза привела к аварии, отмечает издание. Он утверждает, что в момент столкновения просто пытался объехать большую яму и не смог разминуться с автобусом.

"А кто кого должен был пропустить? Ну, по правилам дорожного движения я должен был пропустить по закону правой стороны. Но я прижался сюда, на обочину, так как в яму ехал", сказал водитель бензовоза.