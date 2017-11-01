наверх
01.11.201709:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Сумской области бензовоз столкнулся со школьным автобусом

    (обновлено: )4301
    В Сумской области бензовоз столкнулся со школьным автобусом
    ТСН.ua

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Возле села Голинка Сумской области бензовоз столкнулся со школьным автобусом, трое детей пострадали, сообщает ТСН.ua.

    В "Газели" находились 11 детей в возрасте от трех до 12 лет, трое из них получили ушибы. После обследования детей отпустили домой, тогда как водителя школьного микроавтобуса госпитализировали с переломом ребер. Водитель бензовоза не пострадал.

    В полиции уверены, что именно невнимательность водителя бензовоза привела к аварии, отмечает издание. Он утверждает, что в момент столкновения просто пытался объехать большую яму и не смог разминуться с автобусом.

    "А кто кого должен был пропустить? Ну, по правилам дорожного движения я должен был пропустить по закону правой стороны. Но я прижался сюда, на обочину, так как в яму ехал", сказал водитель бензовоза.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen