наверх
02.11.201715:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Сумах мужчина устроил резню в ресторане

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (207)

    5610
    Согласно данным, нападающим оказался судимый сумчанин. Мужчина ножом нанес телесные повреждения завхозу и одному из охранников заведения. Их с колото-резаными ранами доставили в больницу.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города. Об этом сообщает областная полиция.

    Нападение на воинскую часть в Одессе людей в балаклавах. Видео
    Канал InfoResist на Youtube
    Нападение неизвестных в балаклавах на воинскую часть в Одессе

    По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром. Дебошира задержал охранник заведения.

    "Задержанным оказался 30-летний ранее судимый сумчанин, который живет в одном из многоквартирных домов по соседству с рестораном. Мужчина ножом нанес телесные повреждения завхозу и одному из охранников заведения. После чего пытался убежать, спрятавшись в маршрутном такси. По его словам, таким образом он "решил" двухлетний конфликт относительно нежелания руководства ресторана обустроить водоотвод, из-за которого все дождевые воды размывают фундамент многоквартирного дома, в котором он живет", – рассказали в полиции.

    Двух пострадавших с колото-резаными ранами доставили в больницу.

    Напомним, в Швейцарии подросток с топором напал на людей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Внедорожник припарковался возле букетов, возложенных в память о погибших в результате ДТП в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов