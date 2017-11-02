В Сумах мужчина устроил резню в ресторане

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром. Дебошира задержал охранник заведения.

"Задержанным оказался 30-летний ранее судимый сумчанин, который живет в одном из многоквартирных домов по соседству с рестораном. Мужчина ножом нанес телесные повреждения завхозу и одному из охранников заведения. После чего пытался убежать, спрятавшись в маршрутном такси. По его словам, таким образом он "решил" двухлетний конфликт относительно нежелания руководства ресторана обустроить водоотвод, из-за которого все дождевые воды размывают фундамент многоквартирного дома, в котором он живет", – рассказали в полиции.

Двух пострадавших с колото-резаными ранами доставили в больницу.

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