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    Киев

    Двое мужчин напали на троллейбус в Киеве

    (обновлено: )70
    Как стало известно, когда троллейбус двигался по Набережно–Рыбальской, двое неизвестных мужчин бросили камень и разбили в нем окно. Пострадала девушка, которая сидела рядом.
    Двое мужчин совершили нападение на один из киевских троллейбусов
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 октября, двое мужчин совершили нападение на один из киевских троллейбусов, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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    Согласно сообщению, инцидент произошел накануне поздно вечером в районе Московского моста.

    "Когда троллейбус двигался по Набережно–Рыбальской, двое неизвестных мужчин бросили камень и разбили в нем окно. Пострадала девушка, которая сидела рядом. Ее госпитализировали с многочисленными травмами", — отмечается в сообщении.

    На место происшествия была вызвана патрульная полиция и "скорая помощь".

    dtp.kiev.ua
    Двое мужчин совершили нападение на один из киевских троллейбусов

    Напомним, ранее на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.

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