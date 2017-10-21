Двое мужчин напали на троллейбус в Киеве

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 октября, двое мужчин совершили нападение на один из киевских троллейбусов, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Согласно сообщению, инцидент произошел накануне поздно вечером в районе Московского моста.

"Когда троллейбус двигался по Набережно–Рыбальской, двое неизвестных мужчин бросили камень и разбили в нем окно. Пострадала девушка, которая сидела рядом. Ее госпитализировали с многочисленными травмами", — отмечается в сообщении.

На место происшествия была вызвана патрульная полиция и "скорая помощь".

dtp.kiev.ua Двое мужчин совершили нападение на один из киевских троллейбусов

Напомним, ранее на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.