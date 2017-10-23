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    В Швейцарии подросток с топором напал на людей

    (обновлено: )28
    Инцидент начался с нападения на городской площади, после этого подросток попытался уехать на угнанном автомобиле, однако попал в аварию. Пытавшийся сбежать молодой человек напал еще на нескольких человек на заправочной станции.
    Полиция Швейцарии
    flickr.com/Kecko

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В коммуне Флумс в Швейцарии несколько человек пострадали после нападения подростка с топором,  сообщила полиция кантона Санкт-Галлен, где произошел инцидент.

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    "В воскресенье 17-летний латыш, предположительно, в ходе нападения ранил при помощи топора нескольких человек", — сообщила правоохранители, отметив, что инцидент произошел вечером и начался с нападения на городской площади.

    После этого подросток попытался уехать на угнанном автомобиле, однако попал в аварию. Пытавшийся сбежать молодой человек напал еще на нескольких человек на заправочной станции, после чего полиция задержала подозреваемого с применением огнестрельного оружия, при этом ранив его.

    Правоохранители на данный момент не связывают инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку.

    Напомним, в помещении прокуратуры Черниговской области было совершено нападение на прокурора с помощью топора.

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