В Швейцарии подросток с топором напал на людей

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В коммуне Флумс в Швейцарии несколько человек пострадали после нападения подростка с топором, сообщила полиция кантона Санкт-Галлен, где произошел инцидент.

"В воскресенье 17-летний латыш, предположительно, в ходе нападения ранил при помощи топора нескольких человек", — сообщила правоохранители, отметив, что инцидент произошел вечером и начался с нападения на городской площади.

После этого подросток попытался уехать на угнанном автомобиле, однако попал в аварию. Пытавшийся сбежать молодой человек напал еще на нескольких человек на заправочной станции, после чего полиция задержала подозреваемого с применением огнестрельного оружия, при этом ранив его.

Правоохранители на данный момент не связывают инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку.

Напомним, в помещении прокуратуры Черниговской области было совершено нападение на прокурора с помощью топора.