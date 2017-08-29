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    В Киеве нашли мужчину с топором в голове

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    Как сообщается, во время распития спиртных напитков между соседями возник конфликт. Разъяренный мужчина схватил топор и ударил соседа по голове.
    На месте преступления в Киеве
    Пресс-служба Полиции Киева

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на Осокорках во время ссоры мужчина с топором набросился на соседа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

    В полицию поступило сообщение, что возле частного дома в крови лежит мужчина. Потерпевшего, 50-летнего местного жителя, сразу госпитализировали.

    Пресс-служба Полиции Киева
    Орудие преступления

    Правоохранители выяснили: во время распития спиртных напитков между соседями возник конфликт. Разъяренный мужчина схватил топор и ударил соседа по голове. Бросив свою жертву, с места происшествия злоумышленник скрылся.

    Работники полиции задержали его во дворе, это — 49-летний ранее судимый киевлянин. Свою вину он полностью признал.

    Следственным отделом Дарницкого управления полиции столицы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа. Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а затем выбросился с балкона многоэтажного дома.

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