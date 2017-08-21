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    В Волынской области мужчина топором отрубил голову соседке

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (605)

    (обновлено: )12510
    Как сообщает полиция, 40-летний местный житель ударил 76-летнюю пенсионерку металлической трубой, после чего топором отрубил ей голову. Продолжается досудебное расследование.
    Бинт с кровью
    Из открытых источников

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. В Волынской области полиция задержала мужчину, который топором отрубил соседке голову. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, это произошло 20 августа в селе Куснища Любомльского района.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
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    Установлено, что 40-летний местный житель ударил 76-летнюю пенсионерку металлической трубой, после чего топором отрубил ей голову.

    "Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — отметил начальник ГУ НП в Волынской области Петр Шпига.

    Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

    Продолжается досудебное расследование.

    Напомним, в Киевской области мужчина до смерти забил молотком свою начальницу за то, что она запретила ему курить в рабочем цеху.

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