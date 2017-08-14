По беспределу. Ультрас отрыли топор войны и окропили его красненьким

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Став главной движущей силой Революции достоинства, футбольные фанаты уже не раз пожалели о своем участии в сомнительной авантюре. Прошло совсем немного времени и триумф на Майдане обернулся для страны разочарованием, а для болельщиков — крахом всех надежд.

Отсутствие логики

При "злочинной владе" Виктора Януковича отечественные футбольные гранды всерьез претендовали на место среди лучших команд Европы, а в новых реалиях им пришлось забыть о спортивных целях и сосредоточиться исключительно на выживании.

Если исчезновение ужгородской "Говерлы", донецкого и запорожского "Металлургов", никто не заметил, то крах "Днепра" и "Металлиста" стал настоящим ударом по футболу. Еще с союзных времен ультрас Днепропетровска и Харькова были неотъемлемой и достаточно мощной частью фанатского движения. Так что, когда реалии внесли свои корректировки, сообщество ультрас в Украине оказалось под серьезным ударом. В новых условиях футбольные болельщики действуют хаотично, а в их поступках, напоминающих агонию, просматривается все меньше логики.

Испорченный праздник

Действия фанатов и раньше были по большей части лишены здравого смысла, но старт нового сезона показал, что это далеко не предел.

Открывавший очередной чемпионат поединок за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" показал, что неадекватность фанатов будет только прогрессировать. Когда агрессивные болельщики из Киева начали забрасывать петардами ворота Андрея Пятова, это еще как-то можно было понять. Подобные выходки случались и раньше, да и по большому счету атаковать игроков соперника себе позволяют и в других странах. Но когда столичные ультрас начали "стрелять" по своим, это вызвало, мягко говоря, удивление. Успокоить фанатов не получилось даже у капитана и лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко. Все увещевания футболиста закончились тем, что он был послан "на три буквы" и махнув рукой, вернулся в игру. Сам матч, тем временем, останавливался дважды — из-за действий фанатов столичной команды рефери прерывал поединок и уводил команды с поля.

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“Старались сделать праздник и все в принципе, получается, однако есть небольшая группа людей, которые пытаются сорвать матч. Клуб опять будет наказан”, — заявил после игры президент премьер-лиги Владимир Генинсон.

Получили за Путина

Торжество фанатского маразма вскоре продолжилось. В этот раз столичные фанаты напали на тех, кто к соперничеству с "Динамо" вообще не имеет никакого отношения. Речь о болельщиках греческого ПАОКа, которые приехав в Киев на матч Лиги Европы с донецким "Олимпиком", едва унесли ноги. Хотя, главная "вина" греков к футболу вообще не имеет отношения — они получили "на орехи" за то, что когда-то выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

"Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них; если ты поддерживаешь Путина и приезжаешь в Украину, то ты гарантированно получишь по морде", – говорится в сообщении на странице Ultras Hearts в Facebook.

Стоит отметить, что, несмотря на наличие видеозаписи избиения, правохранительные органы никак не отреагировали на инцидент.

Дружбе конец

То, что жарким летом 2017-го с фанатским движением в Украине творится что-то неладное, вскоре подтвердилось еще раз. Болельщики "Динамо" из группировки "Родычи" во время поездки на последний матч чемпионата в Полтаву сначала подрались с полицией, а затем и вовсе выступили с резонансным заявлением. Известные своими радикальными, граничащими с нацистскими, взглядами ультрас объявили, что прекращают объявленное в 2014-м году всеукраинское перемирие между фанатами. Прежде всего, это коснется одесского блока "Сегедко", участники которого якобы продолжают регулярно общаться с фанатами московского Спартака.

Чем закончится история пока неясно, но то, что после этого заявления на трибунах может стать еще жарче — факт.

Повод для скандала

О том, что терпимости украинских ультрас друг к другу хватило всего на три года свидетельствует и последний матч в Днепре. В рамках поединка второй лиги встретились брошенный олигархом Игорем Коломойским "Днепр" и созданный нардепом Юрием Березой СК "Днепр-1". Несмотря на то, что встреча закончилась "мировой", на трибунах было не до сантиментов. Ультрас "Днепра" в категорической форме показали свое отношение к новой команде города. Команде Березы даже посвятили матерную песню.

В ближайшие выходные состоится еще одно дерби — "Днепр" встретится со своими извечным соперником, тоже оказавшимся во второй лиге "Металлистом". Вполне возможно, что принципиальная встреча подарит очередной повод для грандиозного скандала.