Американец приехал на радио с топором требовать песню про топор

Как сообщает T-journal , сотрудники радиостанции несколько раз отказали американцу. Тогда мужчина вышел на парковку перед зданием с ножом и подошел к одной из сотрудниц, у которой потребовал поставить песню. Она не согласилась и вызвала полицию. На парковку перед зданием прибыли правоохранительные органы и специальное подразделение SWAT. Они в течение трех часов пытались договориться с мужчиной, однако он угрожал им топором и сидел в автомобиле.





После того, как американец вышел на парковку с ножом, его окружили и повязали вооруженные сотрудники. Он долго сопротивлялся и даже после нескольких ударов электрошоком не соглашался сдаться.





В результате мужчину все же задержали и привязали к носилкам в машине "скорой помощи".



