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12.07.201716:12
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    Американец приехал на радио с топором требовать песню про топор

    (обновлено: )7
    В американском городе Медфорд мужчина приехал на местную радиостанцию Kiss 108 и потребовал, чтобы в эфир пустили песню "My Axe" (Мой топор) группы Insane Clown Posse.
    Канал CBS Boston на youtube
    Как сообщает T-journal, сотрудники радиостанции несколько раз отказали американцу. Тогда мужчина вышел на парковку перед зданием с ножом и подошел к одной из сотрудниц, у которой потребовал поставить песню. Она не согласилась и вызвала полицию. На парковку перед зданием прибыли правоохранительные органы и специальное подразделение SWAT. Они в течение трех часов пытались договориться с мужчиной, однако он угрожал им топором и сидел в автомобиле.

    После того, как американец вышел на парковку с ножом, его окружили и повязали вооруженные сотрудники. Он долго сопротивлялся и даже после нескольких ударов электрошоком не соглашался сдаться.

    В результате мужчину все же задержали и привязали к носилкам в машине "скорой помощи".

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