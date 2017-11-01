В центре Николаева жена экс-чиновника врезалась в трактор

Трактор, ехавший по улице Чигрина, со стороны Малой Морской, в направлении Московской, возле автоцентра "Гараж" остановился, пропуская встречный транспорт, чтобы повернуть налево. Водитель легкового автомобиля Honda, ехавшего во встречном направлении, не справилась с управлением и врезалась в ковш стоявшего трактора. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу.

За рулем Honda находилась жена экс-начальника управления экологии Николаевской области Евгения Седлецкого. С травмами "скорая" доставила потерпевшую в БСМП. О ее состоянии ничего неизвестно.

Находящиеся на месте происшествия очевидцы утверждают, что буквально за 20 секунд до столкновения с Honda в трактор въехал другой автомобиль — Volkswagen Touareg. Автомобиль разодрал о кузов прицепа трактора весь левый бок. По словам очевидцев, из водительской двери вышла молодая девушка, осмотрела повреждения, села обратно в автомобиль и уехала.

В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".