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    В Киеве насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу

    (обновлено: )9401
    По данным информации в соцсетях, авария произошла возле Радиорынка на улице Ревуцкого в Киеве. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
    ДТП в Киеве, 29 октября 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль Ssang Young сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу по диагонали недалеко от пешеходного перехода в Киеве, мужчина скончался на месте, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    ДТП произошло на ул. Ревуцкого, возле Радиорынка.

    "От полученных травм мужчина скончался мгновенно. На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа", — сказано в сообщении.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 29 октября 2017

    Ранее в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.

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