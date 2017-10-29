В Киеве насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль Ssang Young сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу по диагонали недалеко от пешеходного перехода в Киеве, мужчина скончался на месте, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло на ул. Ревуцкого, возле Радиорынка.

"От полученных травм мужчина скончался мгновенно. На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа", — сказано в сообщении.

dtp.kiev.ua/Facebook, 29 октября 2017

Ранее в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.