В Житомирской области подростки жестоко избили девушку за долг - СМИ

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Компания из двух парней и двух девушек избила до полусмерти 17-летнюю жительницу Малина Житомирской области.

По данным ТСН, подростки начали избивать ее прямо на глазах матери и отчима, затем вытащили на улицу, утром ее нашли в другой части населенного пункта.

Девушку без сознания обнаружила женщина, шедшая на электричку.

Медики диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как тяжелое.

"Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии, в агонии, без сознания, не определялись показатели давления, температура низкая, общее переохлаждение", — сообщил заведующий отделением реанимации городской больницы Руслан Ещенко.

Девушка перенесла операцию, но в сознание не пришла.

По данным СМИ, ее избили за долг в 500 гривен, однако родители уверены, что их дочь не имеет отношения к этим деньгам.

В настоящее время идет следствие, задержанных нет.

В свою очередь ICTV уточняет, что ЧП произошло 17 октября, девушка находится в коме.

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Напомним, в сентября в селе Троицкое Николаевской области 16-летний парень насмерть забил своего соседа, который обвинил его в незаконном подсоединении к его газовой трубе.