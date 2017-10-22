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    В Житомирской области подростки жестоко избили девушку за долг - СМИ

    (обновлено: )16901
    По данным СМИ, 17-летнюю девушку начали избивать прямо на глазах матери и отчима, утром ее обнаружили без сознания в другой части населенного пункта Малин. Она находится в коме.
    Избиение девушки за долг в Житомирской области
    Кадр ICTV

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Компания из двух парней и двух девушек избила до полусмерти 17-летнюю жительницу Малина Житомирской области.

    По данным ТСН, подростки начали избивать ее прямо на глазах матери и отчима, затем вытащили на улицу, утром ее нашли в другой части населенного пункта.

    Девушку без сознания обнаружила женщина, шедшая на электричку.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Поколение жести. Подростки грабят, воруют, торгуют наркотиками

    Медики диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как тяжелое.

    "Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии, в агонии, без сознания, не определялись показатели давления, температура низкая, общее переохлаждение", — сообщил заведующий отделением реанимации городской больницы Руслан Ещенко. 

    Девушка перенесла операцию, но в сознание не пришла.

    По данным СМИ, ее избили за долг в 500 гривен, однако родители уверены, что их дочь не имеет отношения к этим деньгам. 

    В настоящее время идет следствие, задержанных нет.

    В свою очередь ICTV уточняет, что ЧП произошло 17 октября, девушка находится в коме.

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    Напомним, в сентября в селе Троицкое Николаевской области 16-летний парень насмерть забил своего соседа, который обвинил его в незаконном подсоединении к его газовой трубе. 

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