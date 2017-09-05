В Николаевской области подросток до смерти избил соседа

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В селе Троицкое Новоодесского района 16-летний парень насмерть забил своего соседа, который обвинил его в незаконном подсоединении к его газовой трубе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

31 августа 40-летний житель, заподозрив соседа в повреждении его газовой трубы, пришел с обвинениями к матери несовершеннолетнего. Женщина о визите соседа рассказала сыну, и тот отправился разбираться к соседу домой. Там парень избил мужчину до потери сознания и, бросив его в таком состоянии, ушел. Утром 1 сентября мать подростка вызвала "скорую" избитому мужчине, но от полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

16-летний подросток задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и сейчас избирается мера пресечения. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

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