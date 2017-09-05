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    В Николаевской области подросток до смерти избил соседа

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (28)

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    Как отмечается, инцидент произошел на фоне подозрений по использованию незаконно газовой трубы соседа. Парень избил мужчину до потери сознания и, бросив его в таком состоянии, ушел.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В селе Троицкое Новоодесского района 16-летний парень насмерть забил своего соседа, который обвинил его в незаконном подсоединении к его газовой трубе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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    31 августа 40-летний житель, заподозрив соседа в повреждении его газовой трубы, пришел с обвинениями к матери несовершеннолетнего. Женщина о визите соседа рассказала сыну, и тот отправился разбираться к соседу домой. Там парень избил мужчину до потери сознания и, бросив его в таком состоянии, ушел. Утром 1 сентября мать подростка вызвала "скорую" избитому мужчине, но от полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

    16-летний подросток задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и сейчас избирается мера пресечения. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

    Ранее сообщалось, что в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки.

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