Под Киевом водителя избили битой и угнали Mercedes

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Два жителя Гостомеля напали на водителя автомобиля Mercedes Sprinter, избили битой, после чего угнали транспортное средство, через несколько часов их задержали, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Инцидент произошел вечером в среду на территории промышленной зоны Гостомеля.

"Уже через несколько часов оперативники Ирпенского отдела полиции совместно с группой реагирования патрульной полиции разыскали похищенную машину Mercedes Sprinter и задержали злоумышленников", — сказано в сообщении.

По словам заявителя, нападавшие избили его битой и угрожали ножом.

Правоохранители ввели оперативный план "Перехват". Автомобиль нашли на одной из улиц Гостомеля.

ГУ НП в Киевской области Автомобиль, который угнали в Гостомеле

Похитителями оказались 20-летний и 27-летний жители Гостомеля. В машине были изъяты нож и бейсбольная бита.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

Ранее неизвестные в Киеве угнали у депутата Верховной Рады автомобиль. По данным полиции, парламентарий припарковал машину и зашел в магазин, когда он вернулся, автомобиля уже не было.