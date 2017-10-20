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    Киев

    Под Киевом водителя избили битой и угнали Mercedes

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (151)

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    По данным правоохранителей, инцидент произошел на территории промышленной зоны Гостомеля. Автомобиль нашли на одной из улиц этого населенного пункта. Злоумышленники были задержаны спустя несколько часов.
    Бита, которой избили водителя Mercedes под Киевом
    ГУ НП в Киевской области

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Два жителя Гостомеля напали на водителя автомобиля Mercedes Sprinter, избили битой, после чего угнали транспортное средство, через несколько часов их задержали, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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    Инцидент произошел вечером в среду на территории промышленной зоны Гостомеля.

    "Уже через несколько часов оперативники Ирпенского отдела полиции совместно с группой реагирования патрульной полиции разыскали похищенную машину Mercedes Sprinter и задержали злоумышленников", — сказано в сообщении.

    По словам заявителя, нападавшие избили его битой и угрожали ножом.

    Правоохранители ввели оперативный план "Перехват". Автомобиль нашли на одной из улиц Гостомеля.

    ГУ НП в Киевской области
    Автомобиль, который угнали в Гостомеле

    Похитителями оказались 20-летний и 27-летний жители Гостомеля. В машине были изъяты нож и бейсбольная бита.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

    Ранее неизвестные в Киеве угнали у депутата Верховной Рады автомобиль. По данным полиции, парламентарий припарковал машину и зашел в магазин, когда он вернулся, автомобиля уже не было. 

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