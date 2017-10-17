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    У нардепа угнали в Киеве автомобиль с оружием

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (149)

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    По информации Нацполиции Киева, в салоне автомобиля Mercedes находились два пистолета с разрешительными документами и личные вещи народного депутата.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные в Киеве угнали у депутата Верховной Рады автомобиль, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

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    "Вчера около 15.00 в дежурную часть киевской полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинской незаконно завладели автомобилем Mercedes. По вызову выехали патрульные и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. На месте происшествия в милицию обратился 46-летний киевлянин — народный депутат Украины", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, депутат припарковал машину и зашел в магазин, когда он вернулся, автомобиля уже не было. "В салоне транспорта находились два пистолета с разрешительными документами и его личные вещи. По информации народного избранника, Mercedes принадлежит его знакомой", — добавили в полиции.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконное завладение транспортным средством". Но через два часа после происшествия правоохранителям позвонил депутат и сообщил, что машина нашлась, вещи в салоне не пропали.

    По данным издания "Украинская правда", автомобиль угнали у депутата от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского.

    Ранее сообщалось, что из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского.

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