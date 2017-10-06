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    Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами нардепа Грановского - СМИ

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    Согласно информации источников в силовых органах, кража случилась 5 октября. Машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.
    Александр Грановский
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского, сообщает LIGA.net, ссылаясь на источники в силовых органах.

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    Согласно информации, кража случилась 5 октября. Машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.

    Было заявлено о похищении. По GPS авто нашли около станции метро Петровка без повреждений.

    Заявитель сообщил, что из автомобиля пропала сумка с документами на имя народного депутата Александра Грановского и ноутбук.

    Народный депутат Александр Грановский — близкий соратник депутата Игоря Кононенко, партнера и друга президента Украины Петра Порошенко.

    Ранее сообщалось, что народный депутат от БПП Александр Грановский, который публично заверял, что не имеет дел с адвокатом отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Олегом Малиневским с 2014 года, на самом деле встречался с ним в минувшем году.

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