Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами нардепа Грановского - СМИ

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского, сообщает LIGA.net, ссылаясь на источники в силовых органах.

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Согласно информации, кража случилась 5 октября. Машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.

Было заявлено о похищении. По GPS авто нашли около станции метро Петровка без повреждений.

Заявитель сообщил, что из автомобиля пропала сумка с документами на имя народного депутата Александра Грановского и ноутбук.

Народный депутат Александр Грановский — близкий соратник депутата Игоря Кононенко, партнера и друга президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что народный депутат от БПП Александр Грановский, который публично заверял, что не имеет дел с адвокатом отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Олегом Малиневским с 2014 года, на самом деле встречался с ним в минувшем году.