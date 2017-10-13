В Киеве у рынка "Троещина" угнали Ferrari за 20 млн грн

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Киеве возле рынка "Троещина" неизвестные угнали авто Ferrari 599 F1 GTO черного цвета, сообщает "Информатор".

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Сообщается, что владельцы автомобиля просят всех, у кого есть информация по этому делу, связаться с полицией. Номер авто: АА5614КК. Адрес угона: улица Крайняя, 1.

Стоимость угнанной модель Ferrari стартует от 750 тысяч долларов (около 20 миллионов гривен).

Напомним, из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского.