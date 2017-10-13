наверх
13.10.201716:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве у рынка "Троещина" угнали Ferrari за 20 млн грн

    (обновлено: )12220
    Стоимость угнанной модель Ferrari стартует от 750 тысяч долларов (около 20 миллионов гривен). Угнали машину у рынка "Троещина".
    Ferrari 599 F1
    pistonheads.com

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Киеве возле рынка "Троещина" неизвестные угнали авто Ferrari 599 F1 GTO черного цвета, сообщает "Информатор".

    Смотрите также: Появилось видео угона "Мерседеса" прямо с парламентской парковки

    Сообщается, что владельцы автомобиля просят всех, у кого есть информация по этому делу, связаться с полицией. Номер авто: АА5614КК. Адрес угона: улица Крайняя, 1. 

    Стоимость угнанной модель Ferrari стартует от 750 тысяч долларов (около 20 миллионов гривен).

    Напомним, из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Симчишин. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Военнослужащие в Киеве. Архивное фото
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое