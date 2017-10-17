Силовики сообщили об обострении и гибели военных в Донбассе

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 36 раз открывали огонь по их позициям, в результате двое военных погибли.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 28 раз огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов были ранены", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что на донецком направлении украинские позиции были обстреляны из гранатометов и пулеметов в районе Бутовки, Каменки и Невельского. По сообщениям украинских военных, на Приморском направлении были обстреляны их опорные пункты в районе Водяного, Павлополя и Новотроицкого. По словам бойцов АТО, на Луганском направлении огонь велся рядом с Новоалександровкой, Попасной, Станицей Луганской и Валуйского.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.